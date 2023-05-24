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05:49, 24 мая 2023Интернет и СМИ

В США раскритиковали тактику Зеленского по удержанию Артемовска

Экс-аналитик ЦРУ Биб: в США не поняли решения Зеленского удерживать Артемовск
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

В США не поняли решения президента Украины Владимира Зеленского удерживать Артемовск. Тактику политика раскритиковал в интервью изданию Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб.

По его словам, многие западные военные эксперты давно призывали украинцев организовать вывод войск из города, чтобы сохранить людей и боеприпасы.

«Зеленский, по сути, отклонил этот совет и решил отправить туда еще больше солдат, в том числе лучших украинских военнослужащих, чтобы попытаться удержать Артемовск», — отметил Биб.

Экс-аналитик ЦРУ подчеркнул, что президент Украины устроил из этого «своеобразное театральное представление». Помимо этого, в Вашингтоне «качают головой, задаваясь вопросом, о чем думал Зеленский».

Ранее офицер одного из подразделений Вооруженных сил России рассказал, что ВСУ во время боев за Артемовск вели себя более жестоко по отношению к мирным жителям, чем в Мариуполе.

По словам военного, украинские солдаты прикрывались мирными жителями, сгоняли их в подвалы, на определенные этажи и «устраивали огневые точки».

О полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня боев стало известно 20 мая. Информацию о взятии города российскими силами позднее подтвердило Минобороны. При этом ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин указывал, что город целесообразно восстановить, поскольку там будут жить люди.

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Марина Совина
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