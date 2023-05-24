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03:45, 24 мая 2023Бывший СССР

Российский офицер рассказал о жестокости ВСУ в Артемовске

Российский офицер Хохол заявил, что ВСУ в Артемовске были более жестокими, чем в Мариуполе

Фото: Adam Tactic Group / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время боев за Артемовск (украинское название — Бахмут) вели себя более жестоко по отношению к мирным жителям, чем в Мариуполе. Об этом РИА Новости рассказал действующий офицер одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным Хохол.

Как заявил военный, украинские солдаты прикрывались мирными жителями, сгоняли их в подвалы,на определенные этажи и «либо над квартирой, куда сгоняют, либо под квартирой, куда сгоняют, устраивают огневые точки».

По его словам, это сильно затрудняет продвижение российских бойцов, поскольку они не могут вести огонь по местам нахождения мирных жителей. Хохол добавил, что украинские военные применяли больше насилия, чувствуя безнаказанность и «зная точно, что будут уходить, уничтожают все на своем пути».

О полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня боев стало известно 20 мая. Информацию о взятии города российскими силами позднее подтвердило Минобороны. При этом ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин указывал, что город целесообразно восстановить, поскольку там будут жить люди.

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Марина Совина
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