Российского ученого Маслова оставили в СИЗО по делу о госизмене

В Петербурге суд продлил до 10 ноября арест физику Маслову по делу о госизмене

Санкт-Петербургский городской суд продлил до 10 ноября арест новосибирскому физику Анатолию Маслову, обвиняемому в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

Ученого этапировали из московского СИЗО «Лефортово» в изолятор Петербурга.

75-летний Маслов был заключен под стражу летом 2022 года по решению Советского районного суда Новосибирска. До ареста он занимал должность главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

Его обвиняют в передаче данных, связанных с гиперзвуком, и одновременно представляющих государственную тайну. Маслов является ведущим специалистом в области динамики вязкого газа, а основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика.