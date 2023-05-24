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16:34, 24 мая 2023Силовые структуры

Российского ученого Маслова оставили в СИЗО по делу о госизмене

В Петербурге суд продлил до 10 ноября арест физику Маслову по делу о госизмене

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд продлил до 10 ноября арест новосибирскому физику Анатолию Маслову, обвиняемому в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

Ученого этапировали из московского СИЗО «Лефортово» в изолятор Петербурга.

75-летний Маслов был заключен под стражу летом 2022 года по решению Советского районного суда Новосибирска. До ареста он занимал должность главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

Его обвиняют в передаче данных, связанных с гиперзвуком, и одновременно представляющих государственную тайну. Маслов является ведущим специалистом в области динамики вязкого газа, а основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика.

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Любовь Ширижик
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