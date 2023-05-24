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20:04, 24 мая 2023Силовые структуры

Шестерых россиян задержали по подозрению в вымогательстве 8 миллионов рублей

В Брянске задержали шестерых членов ОПГ по подозрению в вымогательстве 8 миллионов рублей

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Брянске задержали шестерых членов преступной группировки, подозреваемых в вымогательстве денег у 33-летнего жителя областного центра. Об этом в среду, 24 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Фигурантами уголовного дела по части 3 статьи 163 («Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере») УК РФ стали восемь местных жителей в возрасте от 29 до 56 лет. Двое из них находятся в розыске.

По версии следствия, злоумышленники под надуманным предлогом требовали у мужчины восемь миллионов рублей. Потерпевший успел передать им 120 тысяч.

18 мая сообщалось, что прокурор запросил трем фигурантам дела о вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа, директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко по восемь лет колонии.

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Илона Палей
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