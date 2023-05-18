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20:34, 18 мая 2023Силовые структуры

Фигурантам дела о вымогательстве у Канделаки и ее мужа запросили по восемь лет

Прокурор запросил трем фигурантам дела о вымогательстве у Канделаки и ее мужа по 8 лет

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Хамовническом суде Москвы прокурор на слушаниях по уголовному делу о вымогательстве денег у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа, директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко запросил трем обвиняемым администраторам Telegram-каналов по восемь лет колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Также гособвинитель просит обязать каждого фигуранта выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко обвиняют в преступлении по статье 163 («Вымогательство») Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, в 2020 году они объединились в организованную группу, приобрели Telegram-каналы «Проект «Сканер» и Riddle, где стали публиковать порочащие сведения о публичных лицах. За удаление материалов фигуранты требовали деньги.

Обвиняемые запросили у помощника Бровко, который по поручению начальника обратился к администраторам одного из каналов, 280 тысяч рублей. В противном случае фигуранты обещали продолжить размещать информацию о Канделаки и Бровко.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест Слободенюку, Москвиной и Малушенко. Приговор огласят 26 мая.

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Илона Палей
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