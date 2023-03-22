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17:50, 22 марта 2023Силовые структуры

Суд продлил арест фигурантам дела о вымогательстве денег у Канделаки и ее мужа

Суд в Москве продлил арест фигурантам дела о вымогательстве денег у Канделаки и ее мужа

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Хамовнический суд Москвы продлил арест троим фигурантам дела о вымогательстве денег у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа, директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об администраторах Telegram-каналов «Проект Сканер» и «Riddle» Алексее Слободенюке, Евгении Москвине и Владиславе Малушенко.

По версии следствия, они объединились в организованную группу и стали размещать в интернете негативные сведения о работе и личной жизни супругов. За удаление публикаций фигуранты требовали у Бровко 470 тысяч рублей и угрожали размещением новых порочащих сведений.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд оставил в СИЗО администратора Telegram-канала «Новый Век» Гусова до 2 апреля.

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Елизавета Новикова
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