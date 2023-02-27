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14:02, 27 февраля 2023Силовые структуры

Суд оставил в СИЗО администратора Telegram-канала «Новый Век» за вымогательства

Мосгорсуд оставил в СИЗО администратора Telegram-канала «Новый Век» Гусова до 2 апреля

Фото: Pawel Czerwinski / Unsplash

Московский городской суд оставил без изменения постановление Тверского районного суда об аресте администратора Telegram-канала «Новый Век» Александра Гусова по делу о вымогательстве. Об этом в понедельник, 27 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.

Мосгорсуд отклонил апелляцию Гусова и оставил его в СИЗО до 2 апреля.

Гусов в ходе допроса отверг свою причастность к преступлению. Ранее стало известно, что администратору Telegram-канала предъявили обвинения по части 3 статьи 163 («Вымогательство в особо крупном размере») УК РФ. По данным правоохранителей, фигурант требовал у российского бизнесмена Альберта Авдоляна 12 миллионов рублей.

Гусова также назвали совладельцем Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», контролирующим каналы «Компромат ГРУПП», «Караульный компромата» и «Русский криминал». Как уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе ГУ МВД по Москве, задержанный координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов.

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Екатерина Власова
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