Администратор Telegram-канала «Новый век» отверг вину в вымогательстве

Администратор Telegram-канала «Новый век» Гусов отверг вину по делу о вымогательстве

Администратор Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов не признал вину в вымогательстве у создателя Yota. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает ТАСС.

Гусов отверг свою причастность к преступлению в ходе допроса. Ранее стало известно, что администратору Telegram-канала предъявили обвинения по части 3 статьи 163 («Вымогательство в особо крупном размере») УК РФ. По данным правоохранителей, фигурант требовал у российского бизнесмена Альберта Авдоляна 12 миллионов рублей.

Гусова также назвали совладельцем Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», контролирующим каналы «Компромат ГРУПП», «Караульный компромата» и «Русский криминал». Как уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе ГУ МВД по Москве, задержанный координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов.