Популярная юмористка с ТНТ заявила о зависти мужчин-комиков

Мягкова из «Женского Stand Up» заявила, что некоторые комики завидуют женщинам-коллегам

Популярная российская юмористка, креативный продюсер шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ Ирина Мягкова заявила, что некоторые комики завидуют женщинам-коллегам. Подробности она раскрыла в эфире шоу «Цитаты», запись которого доступна на YouTube.

По словам Мягковой, один ее друг-комик в личной беседе признался, что испытывает зависть к участницам шоу. «Он говорит: "Мне первое время не хотелось смотреть [«Женский Stand Up»], потому что мне было обидно, что какая-то женщина смешнее, чем я". Он, правда, искренне признает, что это сексизм, неправильно», — рассказала она.

По словам юмористки, она слышала подобные слова и от других мужчин-комиков. «Они проговариваются, говорят, что завидуют, что "Женский Stand Up" по цифрам успешнее», — уточнила Мягкова.

По данным компании Mediascope, на протяжении всего апреля «Женский Stand Up» регулярно входил в рейтинг программ-лидеров канала ТНТ. В период с 3 по 9 апреля шоу занимало третье место в рейтинге самых популярных передач канала, с 10 по 16 апреля — четвертое место, с 17 по 23 апреля — третье место, а с 24 по 30 апреля — первое место. В разное время программу опережали такие развлекательные проекты, как Comedy Club, Stand Up, «Концерты» и «Шоу Воли».

Ранее Мягкова призналась, что не смотрит выступления других комиков. Как объяснила продюсер «Женского Stand Up», если она увидит, как ее коллега в своем выступлении шутит о чем-то, то не сможет придумать собственные шутки на аналогичную тему.