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20:24, 15 мая 2023Интернет и СМИ

Популярная юмористка с ТНТ призналась в нежелании смотреть выступления коллег

Юмористка Ирина Мягкова призналась, что не смотрит выступления коллег

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная юмористка, креативный продюсер программы «Женский Stand Up» на канале ТНТ Ирина Мягкова призналась, что не смотрит выступления коллег. Свое нежелание следить за другими юмористами она объяснила в ролике, опубликованном в Telegram.

По словам Мягковой, если она увидит, как ее коллега в своем выступлении шутит о чем-то, то не сможет придумать собственные шутки на аналогичную тему.

«Зачем мне что-то смотреть? Все пишут про одно и то же чаще всего. Потому что ты растешь, с возрастом одни и те же проблемы появляются. То есть мы все живем одинаково, в этом прикол, поэтому я не смотрю другие выступления», — высказалась она.

Ранее Мягкова заявила, что живет с болезнью, которая не поддается лечению. Как рассказала юмористка, у нее периодически случаются короткие приступы головокружения при перемене положения головы.

Перед этим Мягкова сообщила, что родители стыдятся ее выступлений. По словам юмористки, родственникам не нравится то, что она на концертах использует нецензурную лексику и шутит про секс.

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Олег Давыдов
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