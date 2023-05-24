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12:50, 24 мая 2023Моя страна

В российском городе стартует сезон кинопоказов под открытым небом

В Набережных Челнах с 24 мая стартует сезон кинопоказов под открытым небом

Кадр: фильм «Иван Семенов: школьный переполох»

В Набережных Челнах 24 мая стартует сезон кинопоказов под открытым небом, первые сеансы будут посвящены последним звонкам и началу летних каникул. О кинолентах, которые предлагаются жителям и гостям города, рассказало издание «Челнинские известия».

Все киносеансы стартуют в 19:30.

24 мая на Шишкинском бульваре проведут сеанс просмотра фильма «Иван Семенов: школьный переполох». На следующий день, 25 мая, этот же фильм можно будет посмотреть в парке культуры и отдыха на ГЭСе, а 31 мая — в парке имени Бибишева.

В июне кинопоказы будут приурочены ко Дню памяти и скорби. Согласно планам организаторов, 21 и 22 июня зрители смогут увидеть фильм «Африка». Площадки проведения показов станут известны позднее.

Ранее организаторы Международного фестиваля ландшафтных объектов «Архстояние»-2023, который состоится в арт-парке Никола-Ленивец с 28 по 30 июля, объявили участников новой программы.

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Варвара Кошечкина
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