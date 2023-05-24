Национализацию квартиры Зеленского объяснили

В Госсовете Крыма назвали крайней формой национализацию квартиры Зеленского в Ялте

Национализацию квартиры президента Украины Владимира Зеленского в Госсовете Крыма назвали «крайней формой» выстраивания отношений, когда нет для этого других нормальных механизмов. Так объяснил меру замглавы ведомства Владимир Бобков, пишет «Газета.Ru».

«Национализация в любых обстоятельствах является крайней формой, и к ней прибегают тогда, когда других механизмов выстроить нормальные взаимоотношения просто не остается. У Крыма были обстоятельства, когда мы прибегли к национализации сразу после крымского референдума, когда нам нужно было делать выбор: оставить компании жизнеобеспечивающие, от которых зависит не только комфорт, а в прямом смысле жизнь крымчан в руках тех людей, которые буквально в первые месяцы событий 2014 года стали спонсорами терроризма», — пояснил Бобков.

Зампред крымского Госсовета уточнил, что в списки о национализации попадало имущество, которое украинская сторона может использовать для получения прибыли. Бобков добавил, что часто оно специально укрывалось и продолжало быть полезным Украине. Депутат отметил, что власти Крыма не могли обойти стороной фигуру Зеленского. По словам Бобкова, мечтающий навредить полуострову человек не может иметь на нем никакой собственности.

О решении национализировать квартиру Зеленского в Ялте стало известно 24 мая. Глава полуострова Сергей Аксенов анонсировал, что та же участь ждет крупные винодельческие предприятия и банковские структуры. Он заявил, что выполнит свое обещание и не позволит врагам России зарабатывать в Крыму.

Позже глава Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал, что квартиру украинского президента выставят на аукцион. Вырученные от сделки средства должны направить на помощь бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции (СВО).