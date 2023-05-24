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13:38, 24 мая 2023Мир

В Польше признали невозможность вступления Украины в НАТО

Спикер Сейма Польши заявила, что Украина не сможет вступить в НАТО до конца конфликта

Фото: Radek Pietruszka / Globallookpress.com

Вступление Украины вступить в НАТО до конца военного конфликта невозможно, признала спикер Сейма Польши Эльжбета Витек после встречи со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком в среду в Варшаве. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы будем работать над резолюцией, которая поддержит Украину, если речь идет о членстве в НАТО. Понятно, что во время войны ничего такого произойти не может, но мы будем об этом говорить», — заявила она.

Политик также добавила, что Киев планирует вступить в Европейский союз (ЕС). По ее мнению, совместные усилия стран блока привели к тому, что Украина находится на хорошей, быстрой дороге вступления в Евросоюз.

Ранее НАТО анонсировала принятие многолетней программы вооружения Украины. Уточняется, что ее утвердят на саммите, который пройдет в Вильнюсе в июле 2023 года.

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Виктория Кондратьева
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