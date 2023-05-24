Россиянина осудили на три года за истязание 10-летней приемной дочери

Жителя Тюмени осудили на три года за истязание 10-летней девочки в течение нескольких лет

Калининский районный суд Тюмени суд приговорил 37-летнего местного жителя Сергея Б. к трем годам колонии за истязание 10-летней приемной дочери в течение нескольких лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мужчина оскорблял и бил девочку за малейшую провинность. Так, в декабре 2021 года он нанес ей удары ремнем за то, что она потеряла ключи. В начале июня россиянин вышел во двор, схватил приемную дочь за волосы и потащил домой, параллельно избивая ее. Прохожие заметили это и вызвали полицию.

После этого в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Известно, что ранее он был судим за кражу.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае отчим предстанет перед судом за избиение пятилетней девочки. Мужчина в течение месяца избивал падчерицу руками, ногами, зарядкой и ремнем.