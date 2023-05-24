Мишустин оценил отношения России и Китая

Михаил Мишустин: отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что отношения Москвы и Пекина находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом политик рассказал на встрече с премьером госсовета КНР Ли Цяном, говорится на сайте кабмина.

По словам Мишустина, принятые президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином решения «определили стратегические ориентиры для наращивания взаимодействия в восьми приоритетных областях».

«По линии правительств России и Китая развернута скоординированная работа по выполнению договоренностей, достигнутых на высшем уровне», — уточнил премьер-министр.

Мишустин также подчеркнул, что отношения Пекина и Москвы характеризуются взаимным уважением интересов друг друга, а также стремлением совместно отвечать на новые вызовы.

Ранее Ли Цян сообщил, что Пекин готов расширять экономическое сотрудничество с Россией. По его словам, бизнес-форум в Шанхае предоставляет странам хорошую платформу для этого.

22 мая Михаил Мишустин прилетел в Китай, где принял участие в бизнес-форуме. Ранее отмечалось, что политик планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета. Это первый официальный визит российского премьера в КНР в должности главы кабмина России.