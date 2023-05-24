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11:08, 24 мая 2023Экономика

Четверть россиян согласились ради отпуска экономить на развлечениях

«Сравни» и «Город»: треть россиян экономит ради отпуска, а четверть — откладывает покупки

Фото: Angelo Pantazis / Unsplash

Почти треть россиян старается экономить, чтобы накопить на отпуск, показало исследование мобильного приложения «Город» (программа лояльности Московского метрополитена) и финансового маркетплейса «Сравни», документ есть в распоряжении «Ленты.ру».

Ради отпуска граждане согласны экономить на развлечениях (24 процента опрошенных), автомобиле и его обслуживании (21 процент), деликатесах (20 процентов), подарках (13 процентов) и покупке бытовой техники (10 процентов). Реже всего россияне готовы отказаться от занятий спортом и ухода за собой (девять и три процента соответственно).

Также, по данным опроса, почти половина россиян (47 процентов) не меняет финансовые привычки перед отпуском. 23 процента респондентов временно откладывают большие покупки на время после отпуска.

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Большинство участников опроса (почти 50 процентов) ради отпуска копят несколько месяцев. 31 процент оплачивает поездку за счет отпускных, 10 процентов оформляют кредит или расплачиваются кредитной картой. Только девять процентов используют для этих целей премию, дивиденды, проценты со вкладов или иные дополнительные доходы.

В онлайн-исследовании «Сравни» и «Города» приняло участие около шести тысяч респондентов.

Как показал опрос сервиса бронирования средств размещения «Отелло» и геосервиса 2ГИС, в 2023 году 65 процентов россиян планируют провести отпуск внутри страны. Самыми популярными направлениями для отдыха они назвали Краснодарский край, Крым и Санкт-Петербург. Еще 17 процентов опрошенных проведут отпуск дома или на даче.

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Вячеслав Агапов
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