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14:07, 15 мая 2023Путешествия

Стали известны планы россиян на летний отпуск

«Отелло»: 65 процентов россиян планируют отдых внутри страны

Фото: Upgraded Points / Unsplash

В топ-3 направлений для летнего отдыха в 2023 году вошли Краснодарский край, Крым и Санкт-Петербург. Планы россиян на отпуск раскрыли специалисты сервиса бронирования средств размещения «Отелло» и геосервиса 2ГИС, результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

Так, стало известно, что большинство опрошенных (65 процентов) планируют отдохнуть летом внутри страны. Еще 17 процентов проведут отпуск дома или на даче.

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Около 13 процентов респондентов уже запланировали зарубежные поездки, а шесть процентов россиян заявили, что вообще не собираются брать отпуск этим летом.

Аналитики также выяснили, что 32 процента участников опроса проведут отпуск в Краснодарском крае, 18 процентов — в Крыму, 16 процентов — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Тем временем 13 процентов туристов выбрали для летнего отдыха Москву и Московскую область.

Кроме того, популярностью у отечественных путешественников пользуются и регионы Северного Кавказа, Алтая и Байкала. Примерно 3 процента планируют поехать в речной круиз и лишь 1 процент опрошенных собирается на Камчатку.

Ранее в апреле специалисты сервиса бронирования средств размещения «Отелло» и геосервиса 2ГИС назвали самые раздражающие вещи в отелях России. Так, аналитики выяснили, что больше всего туристы ругают отечественные гостиницы за плохую уборку номеров, отсутствие должной шумоизоляции и скудные завтраки.

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Фариза Бацазова
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