Стали известны планы россиян на летний отпуск

«Отелло»: 65 процентов россиян планируют отдых внутри страны

В топ-3 направлений для летнего отдыха в 2023 году вошли Краснодарский край, Крым и Санкт-Петербург. Планы россиян на отпуск раскрыли специалисты сервиса бронирования средств размещения «Отелло» и геосервиса 2ГИС, результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

Так, стало известно, что большинство опрошенных (65 процентов) планируют отдохнуть летом внутри страны. Еще 17 процентов проведут отпуск дома или на даче.

Около 13 процентов респондентов уже запланировали зарубежные поездки, а шесть процентов россиян заявили, что вообще не собираются брать отпуск этим летом.

Аналитики также выяснили, что 32 процента участников опроса проведут отпуск в Краснодарском крае, 18 процентов — в Крыму, 16 процентов — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Тем временем 13 процентов туристов выбрали для летнего отдыха Москву и Московскую область.

Кроме того, популярностью у отечественных путешественников пользуются и регионы Северного Кавказа, Алтая и Байкала. Примерно 3 процента планируют поехать в речной круиз и лишь 1 процент опрошенных собирается на Камчатку.

Ранее в апреле специалисты сервиса бронирования средств размещения «Отелло» и геосервиса 2ГИС назвали самые раздражающие вещи в отелях России. Так, аналитики выяснили, что больше всего туристы ругают отечественные гостиницы за плохую уборку номеров, отсутствие должной шумоизоляции и скудные завтраки.