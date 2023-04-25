Названы самые раздражающие вещи в отелях России

Туристы признались, что их раздражают плохая уборка номера и скудные завтраки в отелях РФ

Больше всего туристы ругают гостиницы России за плохую уборку номеров, отсутствие должной шумоизоляции и скудные завтраки. Самые раздражающие вещи в отелях назвали специалисты сервиса бронирования средств размещения «Отелло» и геосервиса 2ГИС, результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

Так, по данным аналитиков, негативные впечатления о гостиничных номерах чаще всего связаны с теснотой, неприятным запахом в комнате, а также с ее общим состоянием, к примеру, старой и «уставшей» мебелью.

Кроме того, путешественников раздражают скудные завтраки, неудачное расположение гостиниц, плохая уборка номеров, холодный пол и отсутствие шумоизоляции. К примеру, в отзывах об отеле Санкт-Петербурга можно прочитать: «Не понравилось: очень плохая шумоизоляция! Стены картонные! Слышны не просто тихие разговоры соседей, а даже как застегивается молния на сумке».

Также большое количество россиян критикует персонал отелей. В основном негативные отзывы в адрес сотрудников средств разещения связаны с их некомпетентностью и неприветливостью. «Хамский админ, не компетентный в своем деле управляющий», — приводят специалисты отзыв гостя из отеля в Сочи.

Ранее в апреле генеральный директор управляющей компании «Ателика», учредитель сети гостиниц «Дивный Мир» Алексей Высоканов спрогнозировал открытие в 2023 году большого количества отелей «все включено» на российских курортах. По словам эксперта, с каждым годом на Черноморском побережье появляется все больше средств размещения, работающих по системе all inclusive, из-за экономической выгоды для владельцев.