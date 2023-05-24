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18:10, 24 мая 2023Мир

Песков назвал Польшу враждебным государством

Песков назвал Польшу враждебным государством, которое вмешивается в дела другой страны

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Польша сейчас стала враждебным государством, которое вмешивается в дела другой страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1», комментируя заявления экс-замглавы польского Минобороны о готовности Варшавы поддержать военный переворот в Белоруссии.

«Польша — это враждебное для нас государство. Я бы пошел дальше, я бы не стал называть недружественным. К сожалению, польское руководство сейчас заходится в истериках русофобии», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что заявления из Польши о готовности поддержать переворот в Белоруссии открыто говорят о намерении вмешаться в дела другого государства.

Ранее бывший замминистра национальной обороны Польши, генерал Вальдемар Скшипчак предрек военный переворот в Белоруссии. Он призвал быть готовыми поддержать войска, которые «будут вести операцию против президента страны Александра Лукашенко».

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Семен Александров
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