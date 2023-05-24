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12:54, 24 мая 2023Мир

Польский генерал предрек переворот в Белоруссии

Генерал Скшипчак заявил, что Польша готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии

Фото: Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza

Бывший замминистра национальной обороны Польши, генерал Вальдемар Скшипчак предрек переворот в Белоруссии. Об этом он заявил в эфире телеканала Polsat.

«Мы готовимся к восстанию в Белоруссии, потому что оно случится», — убежден Скшипчак.

Он добавил, что речь идет о вооруженном перевороте. «Нужно быть готовыми поддержать войска, которые будут вести операцию против [президента Белоруссии Александра] Лукашенко», — считает генерал.

Ранее о подготовке Западом переворота в республике заявлял сам Лукашенко. По его словам, западные государства уже ведут формирование «полков, хоругвей, легионов» для достижения этой цели. Глава республики отмечал, что цель Запада — уничтожить Белоруссию.

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Варвара Кошечкина
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