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07:01, 25 мая 2023Среда обитания

Россияне назвали самые частые поломки в доме

«Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами»: чаще всего в российских домах ломается сантехника

Фото: Amedeoemaja / Shutterstock / Fotodom

Чаще всего в домах у россиян ломается сантехника. Наиболее распространенные поломки граждане назвали в опросе сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами», результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие более 3,1 тысячи человек из всех российских регионов. 49 процентов из них пожаловались на проблемы с сантехникой, 33 процента — на неисправности бытовой техники, а 30 процентов — на поломки, связанные с электричеством, включая розетки, проводку и освещение. 21 процент респондентов испытывают трудности с мебелью, 15 процентов — с окнами и дверями, девять процентов — с отоплением. Еще три процента пришлось на другие категории и 24 процента — на россиян, которые не сталкиваются с поломками.

43 процента опрошенных заявили, что поломки в их доме случаются очень редко. У 28 процентов неисправности возникают несколько раз в год, у 25 процентов — раз в несколько лет. Четыре процента россиян сталкиваются с такой проблемой чаще, чем раз в месяц.

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Большинство (47 процентов) предпочитают ремонтировать сломанные вещи самостоятельно, а 42 процента принимают решения справиться своими силами или обратиться за помощью в зависимости от поломки. Профессионалов нанимают 40 процентов. Еще 21 процент покупают новое оборудование или меняют материалы вместо ремонта, 15 процентов просят помочь друзей или родственников, а два процента никак не устраняют неисправность.

Для 38 процентов участников опроса приемлемый бюджет для устранения поломок составляет от одной до пяти тысяч рублей. 15 процентов готовы потратить на ремонт до тысячи рублей, 12 процентов — от 6 до 10 тысяч, пять процентов — более 10 тысяч. Оставшиеся 15 процентов заявили, что не согласны тратить деньги с этой целью.

В апреле российские мужчины назвали стоимость идеального ремонта. Большинство считают достаточной суммой от 1,5 до 2 миллионов рублей.

Александра Качан
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