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09:16, 24 мая 2023Россия

В российском регионе четвероклассник толкнул приятеля под машину

В Ленобласти четвероклассник толкнул приятеля под машину, пострадавший попал в реанимацию

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Ленинградской области четвероклассник толкнул приятеля под машину, пострадавший ребенок попал в реанимацию. Об этом сообщается в Telegram-канале 78.ru.

По сведениям издания, школьники ехали на велосипедах по трассе «Гостилицы – Гора Колокольня» в российском регионе. Мальчики играли на дороге: один толкнул другого в плечо и тот, потеряв равновесие, вылетел на встречную полосу.

На несовершеннолетнего наехала иномарка Hyundai Solaris. После ДТП пострадавшего ребенка госпитализировали в Ломоносовскую центральную больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство.

В апреле сообщалось, что в Москве 12-летний мальчик поджег сверстника из параллельного класса из-за самоката. Пострадавшего четвероклассника отвезли в больницу с ожогами первой и второй степени.

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Анна Щербакова
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