В Москве четвероклассник поджег 11-летнего мальчика из-за самоката

«МК»: в Москве четвероклассник поджег 11-летнего школьника из-за самоката

В Москве 11-летний школьник поджег сверстника из параллельного класса из-за самоката. Об этом пишет «МК».

По информации издания, конфликт между детьми произошел днем 12 апреля в столичном районе Мариино. Четвероклассник гулял во дворе, когда к нему подошли три мальчика. Один из ребят попросил у знакомого самокат, чтобы доехать до соседнего дома, и получил его, однако после этого отказался возвращать транспортное средство владельцу. Кроме того, школьники начали издеваться над сверстником и закинули вещь ребенка на крышу гаража.

Как пишет автор материала, в какой-то момент один из нападавших поджег зажигалкой лист бумаги и засунул его жертве за шиворот. Чтобы затушить пламя, пострадавший мальчик упал и начал кататься по земле. После этого ребенок позвонил матери, которая вызвала скорую помощь. Четвероклассники, в свою очередь, сбежали.

В результате пострадавшего мальчика госпитализировали с ожогами первой и второй степени, сообщает издание. По словам врачей, ребенку повезло, что у него не загорелись волосы, что привело бы к гораздо более серьезным травмам.

По данным «МК», полиция уже проводит проверку по факту произошедшего. Как оказалось, те же самые школьники уже неоднократно издевались над другими детьми, о чем сообщили родители их жертв.

Ранее стало известно, что в Хабаровске десятилетний школьник держит сверстников в страхе, а родители боятся отпускать детей на занятия. Сообщается, что 12 апреля мальчик жестоко избил свою одноклассницу — таскал ее за волосы, бил кулаком и головой об пол. Кроме того, мать одной из учениц пожаловалась, что агрессор носит с собой нож.