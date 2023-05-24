Пугачева закрыла последний бизнес в России

«КП»: Алла Пугачева закрыла бизнес по производству обуви в России

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева закрыла свой последний бизнес на территории России. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на представителя обувной марки «Эконика», с которой сотрудничала артистка.

Отмечается, что Пугачева ликвидировала производство обуви от бренда Alla Pugacheva. Теперь певица не сотрудничает с «Эконикой», для которой создавала модели как дизайнер.

С сайта компании пропала почти вся обувь разработки Пугачевой. Оставшиеся модели продаются с большой скидкой. По словам источника «КП», «Эконика» переименовала все товары линейки Alla Pugacheva в коллекцию «Премиум».

«Больше никаких других товаров под именем «Алла Пугачева» мы выпускать пока не планируем», — добавили в компании.

До этого представитель Союза торговых сетей Алексей Блюмкин заявил, что «Эконика» представит новое имя Econika premium by AP после отказа от бренда Alla Pugacheva.