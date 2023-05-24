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13:43, 24 мая 2023Россия

В России предрекли рост поддержки СВО в других странах

Депутат Чепа назвал возможным увеличение числа поддерживающих СВО мировых лидеров

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Число поддерживающих специальную военную операцию (СВО) России на Украине мировых лидеров может увеличиться. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик заявил, что Россия боролась за соблюдение рамок безопасности, но была вынуждена начать спецоперацию на Украине. Додик добавил, что СВО — это «не война Украины и России, это столкновение Запада, который использовал Россию, чтобы раздуть эту войну».

Чем правильнее и быстрее будет развиваться ситуация на Украине, чем хуже будет экономическая ситуация в Европе, тем громче об этом будут говорить политики, которые сегодня боятся от того, что они так долго молчали, а некоторые и вовсе уходили от ответственности за происходящее

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Мы в конце 2021 года потребовали предоставление гарантий безопасности. Это все видели и понимали. Запад цинично проигнорировал это. Додик просто набрался смелости и подтвердил, что спецоперация не направлена против украинского народа. Это вынужденная мера, направленная против продвижения НАТО к нашим границам», — заявил Чепа.

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23 мая стало известно о встрече президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорда Додика с президентом России Владимиром Путиным. Планировалось, что они обсудят двусторонние экономические проекты и важные геополитические вопросы. Президент БиГ прилетел с визитом в Москву.

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Варвара Кошечкина
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