Ушедший в политику известный участник КВН рассказал о шутках в Госдуме

Звезда КВН Тарбаев заявил, что встретил в Госдуме много умных и интересных людей

Известный экс-участник КВН, председатель комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев ответил на вопрос о том, как шутят депутаты. На эту тему он высказался в подкасте «Хроники нового мира» канала RTVI, запись доступна на YouTube.

Тарбаев счел, что депутатов не стоит отделять от «обычных людей». По словам звезды КВН, до того как попал в Госдуму, он считал ее депутатов «безэмоциональными циничными пиджаками», однако в дальнейшем убедился в обратном.

«В стенах Государственной Думы я встретил очень много умных интересных людей, которые такие же люди, как и мы с вами, сидящие вот в этой студии. Поэтому у них шутки такие же, как и у нас. У кого есть чувство юмора — у того хорошие шутки, у кого нет чувства юмора — у того плохие», — заявил ушедший в политику экс-участник КВН.

Сангаджи Тарбаев — капитан команды КВН «РУДН». Под его руководством коллектив неоднократно выходил в финал Высшей лиги КВН, а в 2006 году стал ее чемпионом. После ухода из телеигры Тарбаев стал сооснователем продюсерской компании Yellow Black & White, известной по ситкомам «Папины дочки» и «Кухня», скетчу-шоу «Даешь молодежь!» и «6 кадров», а также юмористическому шоу «Уральские пельмени». В 2014 году стал членом Общественной палаты РФ, в 2021 году — кандидатом в Госдуму от партии «Новые люди». Также выступает редактором КВН.

Ранее еще одна известная экс-участница КВН Ольга Картункова призналась, что задумывалась об уходе из юмора. По словам бывшей кавээнщицы, на такие мысли ее натолкнули критика и оскорбления в интернете.