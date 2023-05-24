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08:00, 24 мая 2023Интернет и СМИ

Звезда КВН рассказала о желании бросить карьеру

Экс-участница КВН Картункова заявила, что хотела бросить карьеру из-за оскорблений в сети

Фото: Иван Абрамов / YouTube

Экс-участница КВН, капитан команды «Город Пятигорск» Ольга Картункова рассказала комику Ивану Абрамову, что у нее было желание расстаться с карьерой юмористки из-за критики и оскорблений в соцсетях. Видео доступно на YouTube.

По словам Картунковой, раньше у нее была привычка читать негативные комментарии о себе в сети. «Я хотела бросить одно время все. Сказать: "Да ну нахрен, поеду, у меня есть точка на рынке, буду торговать, ничего страшного"», — заявила она.

Как уточнила юмористка, в тот период ее «очень сильно довели» оскорбления в интернете. «Я каждый раз, когда есть возможность, говорю: "Ребята, осторожнее со словами"», — добавила звезда телеигры.

Ранее Картункова сообщила, что избегает встреч с руководителем КВН Александром Масляковым после своего участия в проекте «Игра» на телеканале ТНТ. Она также рассказала о слезах из-за обиды на телеигру.

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Маргарита Щигарева
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