Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:28, 5 мая 2023Интернет и СМИ

Капитан популярной команды КВН рассказала о слезах от обиды на телеигру

Капитан команды КВН «Город Пятигорск» Картункова рассказала о слезах от обиды на телеигру
Ольга Картункова

Ольга Картункова. Кадр: Galich Ida / YouTube

Капитан популярной команды КВН «Город Пятигорск» Ольга Картункова рассказала о слезах от обиды на телеигру. Подробности она раскрыла в шоу «Есть вопросики» блогерши Иды Галич, доступном на YouTube.

Картункова призналась, что избегает встречи с руководителем КВН Александром Масляковым после своего участия в проекте «Игра» на телеканале ТНТ. «Не хотелось сталкиваться лбами. Семья не даст соврать, из-за одного момента я даже разревелась, мне было очень обидно, ведь я — ребенок КВН», — высказалась юмористка.

Материалы по теме:
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть» Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть»Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
3 июля 2021
«Сюр, бред и абсурд» В России стали массово обвинять звезд в гей-пропаганде. Чем это опасно для общества?
«Сюр, бред и абсурд»В России стали массово обвинять звезд в гей-пропаганде. Чем это опасно для общества?
6 ноября 2021

Звезда КВН рассказала, что обида на телеигру у нее появилась, когда она узнала, что создатели проекта сформировали списки людей, которых запретили впускать на ежегодный фестиваль КВН в Сочи. «Кто-то мне сказал, что я есть в этих списках. Мне так было обидно», — пояснила она.

2 ноября 2021 года сообщалось, что на ТНТ решили приостановить съемки «Игры» и трансляцию уже готовых выпусков передачи из-за пандемии коронавируса. Решение было принято руководством телеканала, чтобы не подвергать риску артистов, съемочную группу и зрителей. После этого в сети распространились слухи о том, что Масляков пожаловался в администрацию президента из-за сходства «Игры» с КВН и попросил закрыть проект ТНТ. Руководитель КВН позднее заявил, что в здание администрации президента он по этому поводу не ходил, однако пара телефонных разговоров на тему «Игры» состоялась.

До этого Масляков назвал «Игру» калькой КВН. Он заявил, что обещание победителям проекта 30 миллионов рублей — это аморально по отношению к молодым людям, которым эта программа интересна.

Премьера юмористического шоу «Игра» состоялась на канале ТНТ в сентябре 2021 года. За приз в размере 30 миллионов рублей боролись команды бывших кавээнщиков и молодых комиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о массированной атаке дронов ВСУ на российский населенный пункт
Напавшим на баскетболиста Шведа предъявили обвинение
В ядовитом растении нашли потенциал для нового обезболивающего препарата
Fortum приготовился оспорить решение России о передаче активов Росимуществу
Автобус переехал на пешеходном переходе 27-летнею беременную россиянку
На Кубани задержали атаковавшую нефтеперерабатывающий завод группу диверсантов
Стало известно об остановке выпуска карт UnionPay подсанкционными банками России
Раскрыт секрет моложавой внешности Меган Маркл
В московском кафе женщина ударила ножом в висок посетителя кафе
Лифт с подростком сорвался на юго-западе Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.