Капитан популярной команды КВН рассказала о слезах от обиды на телеигру

Капитан команды КВН «Город Пятигорск» Картункова рассказала о слезах от обиды на телеигру

Капитан популярной команды КВН «Город Пятигорск» Ольга Картункова рассказала о слезах от обиды на телеигру. Подробности она раскрыла в шоу «Есть вопросики» блогерши Иды Галич, доступном на YouTube.

Картункова призналась, что избегает встречи с руководителем КВН Александром Масляковым после своего участия в проекте «Игра» на телеканале ТНТ. «Не хотелось сталкиваться лбами. Семья не даст соврать, из-за одного момента я даже разревелась, мне было очень обидно, ведь я — ребенок КВН», — высказалась юмористка.

Звезда КВН рассказала, что обида на телеигру у нее появилась, когда она узнала, что создатели проекта сформировали списки людей, которых запретили впускать на ежегодный фестиваль КВН в Сочи. «Кто-то мне сказал, что я есть в этих списках. Мне так было обидно», — пояснила она.

2 ноября 2021 года сообщалось, что на ТНТ решили приостановить съемки «Игры» и трансляцию уже готовых выпусков передачи из-за пандемии коронавируса. Решение было принято руководством телеканала, чтобы не подвергать риску артистов, съемочную группу и зрителей. После этого в сети распространились слухи о том, что Масляков пожаловался в администрацию президента из-за сходства «Игры» с КВН и попросил закрыть проект ТНТ. Руководитель КВН позднее заявил, что в здание администрации президента он по этому поводу не ходил, однако пара телефонных разговоров на тему «Игры» состоялась.

До этого Масляков назвал «Игру» калькой КВН. Он заявил, что обещание победителям проекта 30 миллионов рублей — это аморально по отношению к молодым людям, которым эта программа интересна.

Премьера юмористического шоу «Игра» состоялась на канале ТНТ в сентябре 2021 года. За приз в размере 30 миллионов рублей боролись команды бывших кавээнщиков и молодых комиков.