Масляков ответил на слухи о походе в администрацию президента из-за шоу «Игра»

Ведущий и руководитель КВН Александр Масляков ответил на утверждения о том, что он жаловался в администрацию президента на шоу ТНТ «Игра» из-за его сходства с «Клубом веселых и находчивых». Слухи о походе к чиновникам он опроверг в интервью ТАСС.

«Не был я на Старой площади (на улице Старая площадь в Москве располагается здание администрации президента России — прим. "Ленты.ру"). Но пару телефонных разговоров на эту тему состоялось», — сказал Масляков. Руководитель КВН добавил, что сначала звонил он, а потом — ему. Масляков не уточнил, с кем именно и когда беседовал.

На вопрос о том, жаловался ли он на «Игру» в этих телефонных разговорах, ведущий программы ответил отрицательно. «[Я] призывал разобраться. Ведь эти, с позволения сказать, "игроки" не потрудились даже что-то видоизменить, банально сделали кальку с проекта, который существует 60 лет», — посетовал Масляков.

Ведущий КВН добавил, что с ним неоднократно пытались связаться создатели «Игры». Однако он видел имя звонившего и не брал трубку: по мнению Маслякова, им было не о чем разговаривать.

О том, что Масляков якобы жаловался администрации президента на телешоу «Игра» из-за его сходства с КВН, в октябре в YouTube-шоу «Осторожно, новости!» сообщала телеведущая Ксения Собчак. «Уважаемый Масляков <...> все-таки по своим каналам дошел до администрации президента, встретился с Антоном Вайно (руководитель администрации президента — прим. "Ленты.ру") и задокументированно объяснил ситуацию, что новое шоу "Игра"— это прямая калька, ********** [украденная] с его родного и любимого всей страной КВН», — рассказала Собчак.

Ранее стало известно, что 80-летний Масляков задумался о завершении карьеры, но решение пока не принял. По мнению ведущего КВН, он будет нервничать, если начнет смотреть на телеигру со стороны.