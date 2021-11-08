Масляков рассказал о будущем КВН после приостановки съемок шоу «Игра»

Руководитель и ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков обвинил создателей комедийного шоу «Игра» на ТНТ, съемки которого были приостановлены, в плагиате и рассказал о будущем своего проекта. Его слова передает News.ru.

Телеведущий опроверг слухи о закрытии КВН, которые появились после запуска шоу «Игра», формат которого многие посчитали похожим на проект Маслякова. По словам руководителя клуба, авторы программы на ТНТ «взяли и украли идею» КВН. «У КВН светлое будущее. <...> Мы не собираемся закрываться. С какой стати? Мы знаем возможности КВН, знаем интересы молодых людей», — подчеркнул он.

Также Масляков напомнил, что недавно на Первом канале был запущен новый проект — «Детский КВН». «Так что все будет нормально», — заверил ведущий.

2 ноября сообщалось, что на ТНТ решили приостановить съемки и трансляцию уже готовых выпусков шоу «Игра» из-за пандемии коронавируса. Руководство телеканала приняло это решение, чтобы не подвергать риску артистов, съемочную группу и зрителей.

Ранее Масляков уже выступал с критикой в адрес создателей шоу «Игра». Он назвал этот проект калькой КВН. Кроме того, телеведущий заявил, что обещание организаторов выплатить победителям шоу 30 миллионов рублей — это аморально по отношению к молодым людям, которым эта программа интересна.