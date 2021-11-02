Бывший участник КВН оценил современный юмор

Андрей Бурковский о КВН и Comedy Club: мне не смешно

Российский актер, бывший участник команды КВН «Максимум» Андрей Бурковский заявил, что не смотрит комедийные телешоу. Современный юмор он оценил в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой».

По словам Бурковского, он не следит ни за КВН, ни за Comedy Club. При этом артист признался, что иногда смотрит стендап-выступления комиков, но целенаправленно он на них не ходит.

«Мне не смешно. Могу так сказать? Ну не смешно. Я не смотрю комедии вообще», — объяснил он.

Ранее Бурковский рассказал, как КВН повлиял на его жизнь. Актер заявил, что иногда проект помогал ему, а иногда сильно мешал. В частности, он вспомнил, как преподаватели в Томском государственном университете, если хотели его задеть, говорили ему: «Это в КВНе так будешь». По словам артиста, такие реплики очень злили его.

Бурковский стал участником команды КВН «Максимум» в 2000 году. За пять лет игры в телевизионных лигах коллектив трижды становился чемпионом. После КВН актер вместе с коллегой по команде Михаилом Башкатовым снимался в скетч-шоу «Даешь молодежь!». В 2014 году Бурковский был принят в труппу Московского Художественного театра имени А. П. Чехова. Играл в таких спектаклях, как «Пиквикский клуб», «Мастер и Маргарита» и «Примадонны».