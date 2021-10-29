Участник «Утомленных солнцем» рассказал о своей судьбе после ухода из КВН

Бывший участник команд КВН «Утомленных солнцем» Павел Стешенко рассказал, чем занялся после завершения карьеры в проекте. В беседе с изданием KP.RU он признался, что «Утомленные солнцем» пытались вернуться на сцену, но былой успех повторить не удалось.

По его словам, организовать гастроли предложил комик Михаил Галустян, также состоявший в команде. «Надеялись на успех, однако аншлагов не случилось и надежды повторить наш триумф, мягко говоря, не оправдались», — признался экс-участник «Утомленных солнцем».

Стешенко также рассказал о своей судьбе после ухода из КВН. После завершения карьеры в КВН он открыл кафе под названием «Утомленные солнцем», однако в итоге заведение пришлось закрыть. Сейчас бывший комик занимается восточными практиками. «Восточные практики — это именно то, к чему я стремился, к чему шел, и теперь абсолютно счастлив, что могу этим заниматься», — признался он.

Как отмечает KP.RU, многие другие бывшие участники команды тоже не связали жизнь с юмором. К примеру, Руслан Хачмамук открыл отель на Красной Поляне, Иван Мелконян занялся организацией спортивных трансляций и продюсированием, а Вячеслав Журавлев занимается режиссурой и ведет разные мероприятия.

Ранее звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков раскритиковал современный юмор. По мнению артиста, в нем недостает смысла, мыслей, идеи и морали.