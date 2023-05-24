Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:08, 24 мая 2023Из жизни

Скорпионы-убийцы прибыли в Великобританию на грузовиках и наводнили страну

Daily Star: европейские желтохвостые скорпионы наводнили Великобританию

Фото: Unsplash

Ядовитые желтохвостые скорпионы с Сицилии наводнили Великобританию благодаря потеплению. Об этом сообщает Daily Star.

Скорпионы-убийцы прибыли в островную страну на паромах, которые перевозят грузовики с овощами и фруктами. Они прекрасно чувствуют себя в британском климате благодаря глобальному потеплению. На острове Шиппи в графстве Кент уже обитает популяция в 15 тысяч особей.

Яд европейского желтохвостого скорпиона опасен и может привести в смерти в случае, если аллергическая реакция вызовет анафилактический шок. Однако нужно иметь в виду, что желтохвостые скорпионы жалят людей лишь в том случае, если чувствуют угрозу.

Материалы по теме:
Папины бродяги, мамины симпатяги Бездомные коты злятся, дерутся и зевают во всю пасть. Это красиво
Папины бродяги, мамины симпатягиБездомные коты злятся, дерутся и зевают во всю пасть. Это красиво
4 мая 2018
Фантастические твари. Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Фантастические твари.Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
19 сентября 2021

Эксперты из Королевского энтомологического общества считают, что повышение температуры вскоре может сделать Великобританию предпочтительным местом обитания для этого вида.

Европейский желтохвостый скорпион (Euscorpius flavicaudis) — это маленький черный скорпион с желто-коричневыми лапками и хвостом (метасомой). Взрослые особи достигают четырех сантиметров в длину. Это скорпион с относительно большими, сильными клешнями и коротким тонким хвостом. Последний членик его брюшка несет ядовитую железу. Представители вида проживают в западной части района Средиземноморья — в Испании, на острове Корсика, юге Франции, в Италии и Алжире. В Альпах они встречаются на отметке в две тысячи метров.

Ранее сообщалось о жительнице Австрии, которая вернулась из отпуска в Хорватии и нашла в багаже 18 живых скорпионов. Женщина передала членистоногих специалистам по спасению животных, а те решили вернуть их на родину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антонина Черташ
Обсудить
Последние новости
На Украине ответили на сообщения о ранении главкома ВСУ Залужного
VK запустила уникальный проект
Песков назвал Польшу враждебным государством
Педофила задержали за изнасилование пятилетней россиянки во время стрима
Скорпионы-убийцы прибыли в Великобританию на грузовиках и наводнили страну
Россиянам раскрыли действенные способы сэкономить при покупке авиабилетов
Известная российская модель пришла на Каннский фестиваль в прозрачном платье
В России начали продавать уникальный гаджет
В Госдуме оценили вероятность блокировки «Википедии»
Обнаружен лучший кандидат в гипотетические черные дыры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.