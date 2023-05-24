Скорпионы-убийцы прибыли в Великобританию на грузовиках и наводнили страну

Daily Star: европейские желтохвостые скорпионы наводнили Великобританию

Ядовитые желтохвостые скорпионы с Сицилии наводнили Великобританию благодаря потеплению. Об этом сообщает Daily Star.

Скорпионы-убийцы прибыли в островную страну на паромах, которые перевозят грузовики с овощами и фруктами. Они прекрасно чувствуют себя в британском климате благодаря глобальному потеплению. На острове Шиппи в графстве Кент уже обитает популяция в 15 тысяч особей.

Яд европейского желтохвостого скорпиона опасен и может привести в смерти в случае, если аллергическая реакция вызовет анафилактический шок. Однако нужно иметь в виду, что желтохвостые скорпионы жалят людей лишь в том случае, если чувствуют угрозу.

Эксперты из Королевского энтомологического общества считают, что повышение температуры вскоре может сделать Великобританию предпочтительным местом обитания для этого вида.

Европейский желтохвостый скорпион (Euscorpius flavicaudis) — это маленький черный скорпион с желто-коричневыми лапками и хвостом (метасомой). Взрослые особи достигают четырех сантиметров в длину. Это скорпион с относительно большими, сильными клешнями и коротким тонким хвостом. Последний членик его брюшка несет ядовитую железу. Представители вида проживают в западной части района Средиземноморья — в Испании, на острове Корсика, юге Франции, в Италии и Алжире. В Альпах они встречаются на отметке в две тысячи метров.

Ранее сообщалось о жительнице Австрии, которая вернулась из отпуска в Хорватии и нашла в багаже 18 живых скорпионов. Женщина передала членистоногих специалистам по спасению животных, а те решили вернуть их на родину.