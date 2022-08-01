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Женщина вернулась из отпуска и нашла у себя в багаже 18 скорпионов

Newsweek: женщина случайно привезла из отпуска самку скорпиона с 17 детенышами

Фото: Jeremy Bezanger / Unsplash

Жительница Австрии вернулась из отпуска в Хорватии и случайно привезла в своем багаже 18 живых скорпионов. Об этом сообщает Newsweek.

Австрийка распаковывала багаж после возвращения с Адриатического моря в австрийскую коммуну Наттернбах. Открыв чемодан, она нашла целое семейство скорпионов. По всей видимости, это была самка скорпиона с 17 детенышами.

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Женщина передала членистоногих специалистам по спасению животных, а те решили вернуть их на родину. Сейчас скорпионье семейство находится в центре передержки для диких животных и ждет отправки в Хорватию.

На побережье Адриатики обитают всего несколько видов скорпионов, и ни один из них не представляет угрозы для жизни человека, так как их яд слишком слаб. В то же время укусы скорпионов могут быть болезненными и вызывать зуд, покраснение и жжение.

Ранее сообщалось, что семья из английского города Уинчестер случайно привезла скорпиона из поездки в Коста-Рику. Британцы рассказали, что обнаружили безбилетного пассажира спустя 10 дней после возвращения из отпуска — скорпион попал в один из чемоданов путешественников, а по приезде в Великобританию вылез и начал обследовать новый дом.

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Алиса Дмитриева
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