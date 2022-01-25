Семья случайно привезла из отпуска скорпиона в чемодане

Семья из английского города Уинчестер, графство Гэмпшир, случайно привезла скорпиона из поездки в Коста-Рику. Об этом сообщает Daily Mirror.

Британцы рассказали, что обнаружили безбилетного пассажира спустя 10 дней после возвращения из отпуска — скорпион попал в один из чемоданов путешественников, а по приезде в Великобританию вылез и начал обследовать новый дом. Вернувшиеся туристы встретили опасное животное на своей кухне.

Они обратились в Королевское общество защиты животных с просьбой забрать скорпиона. «Сейчас он в безопасности и находится под присмотром специалистов», — отметил один из сотрудников общества.

Ранее сообщалось, что в Бразилии новорожденный ребенок пережил семь укусов смертельно опасного скорпиона. Инцидент произошел в штате Баия на востоке страны.