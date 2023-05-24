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13:25, 24 мая 2023Ценности

Врач раскрыла россиянам последствия мытья головы неподходящим шампунем

Косметолог Егорова рассказала, что из-за неподходящего шампуня волосы быстрее пачкаются

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Врач-косметолог Татьяна Егорова раскрыла россиянам последствия мытья головы неподходящим шампунем. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

По словам эксперта, из-за неправильно подобранного средства волосы начинают быстрее загрязняться. «Если шампунь не подходит, то голова начинает чесаться, а волосы быстрее пачкаются», — рассказала она.

Кроме того, медик предупредила, что неподходящий косметический продукт приводит к сухости кожи головы и перхоти. В связи с этим собеседница издания посоветовала как можно скорее от него избавиться.

Ранее Татьяна Егорова назвала способ выбрать подходящий шампунь. Так, тем, кто не имеет ярко выраженных проблем с волосами, можно использовать данные средства из массмаркетового сегмента. В то же время специалистка отметила, что не следует выбирать самые дешевые варианты, поскольку в них могут содержаться вредные добавки.

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Мария Винар
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