Змея заползла на подстанцию и лишила электричества 16 тысяч человек

В США змея задела контакт на подстанции и лишила электричества 16 тысяч человек

В американском городе Остин, штат Техас, змея заползла на подстанцию, задела контакт и лишила электричества 16 тысяч человек. Об этом сообщает KATV.

Как утверждает представитель государственной коммунальной компании Austin Energy Мэтт Митчелл, дикие животные нередко становятся причиной отключения электроэнергии. Он отметил, что чаще всего электроснабжение нарушают белки. «Дело не в электросети, не в инфраструктуре, а в конкретном животном, которое оказалось не в том месте не в то время и создало проблемы для многих людей», — объяснил он.

По словам Митчелла, уже через час после инцидента, вызванного змеей, электроснабжение было восстановлено. В настоящее время компания занимается установкой ограждений вокруг подстанций, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем.

Ранее сообщалось, что житель Таиланда, обнаруживший в своем доме более 20 змей, назвал нашествие рептилий карой мифического существа.