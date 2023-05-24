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09:30, 24 мая 2023Путешествия

Россиянам перечислили пляжные страны с самыми удобными перелетами

Летом 2023 года россияне могут долететь без пересадок до Марокко, Мальдив и Туниса

Фото: Chen Mizrach / Unsplash

В летнем сезоне 2023 года российские путешественники могут долететь без пересадок до почти двух десятков пляжных стран, в том числе Марокко, Мальдив и Туниса. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, самый удобный прямой перелет также доступен россиянам до Египта, Турции, Грузии, Азербайджана, Катара, Бахрейна, ОАЭ, Омана, Индии, Сейшел, Шри-Ланки и Таиланда. Кроме того, специалисты перечислили курортные государства, куда можно добраться из России всего лишь с одной пересадкой. К ним относятся Франция, Италия, Греция, Кипр, Иордания, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, и Кипр.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала Абхазию самым дешевым направлением для отдыха россиян у моря за границей в конце мая. По данным специалистов, путевку в популярную пляжную страну на десять ночей туристы смогут приобрести за 45-50 тысяч рублей на двоих.

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Зарина Дзагоева
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