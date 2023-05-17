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19:03, 17 мая 2023Путешествия

Названо самое дешевое направление для отдыха у моря за границей

АТОР: Абхазия стала самым дешевым направлением для отдыха у моря за границей в мае

Фото: «Лента.ру»

Абхазия стала самым дешевым направлением для отдыха россиян у моря за границей в конце мая. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным специалистов, путевку в популярную пляжную страну на десять ночей туристы смогут приобрести за 45-50 тысяч рублей на двоих. В эту стоимость включены расходы на авиабилеты, трансфер и завтраки в отеле.

Еще одним бюджетным заграничным направлением эксперты называют Кипр. Десятидневная путевка в страну с размещением в двухзвездочной гостинице с завтраками обойдется путешественникам в 70,3 тысячи рублей на двоих. Лететь россиянам придется через Кувейт.

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«Далее идут традиционно дешевеющие летом ОАЭ и Бахрейн (минимум 82-85 тысяч рублей на двоих), Египет (более 95 тысячи рублей на двоих за самый дешевый турпакет на десять дней)», — сообщили в АТОР.

За турпакет на десять ночей в трехзвездочном отеле Греции с завтраками и пятизвездочной гостинице в Турции, работающей по системе «все включено», туристам придется заплатить примерно 100 тысячи рублей на двоих.

Ранее в мае стало известно, что система интернет-бронирования Booking.com стала показывать россиянам завышенные цены на отели в Турции. Отмечается, что российским туристам стало значительно дороже забронировать гостиницу в популярной курортной стране, чем европейским. Подобный подход к ценообразованию отечественные путешественники восприняли как дискриминацию.

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Фариза Бацазова
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