Найдена самая дешевая студия в Санкт-Петербурге

Агентство Марии Тарасовой: самая дешевая новая студия в Петербурге продается за ₽2,98 млн

Самая дешевая квартира-студия с отделкой и сдачей в 2023 году в Санкт-Петербурге продается за 2,98 миллиона рублей. Наиболее доступное жилье в новостройке Северной столицы нашли эксперты агентства недвижимости Марии Тарасовой, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Речь идет о студии площадью 19,2 квадратного метра. Она располагается в строящемся здании в Красногвардейском районе. При этом самая дешевая студия в Ленинградской области стоит на 340 тысяч рублей дороже, чем в Петербурге. За 3,3 миллиона рублей в поселке Ясино Всеволожского района можно приобрести жилье в 27,1 «квадрата».

Стоимость наиболее дорогой квартиры-студии в Петербурге оценивается в 32,5 миллиона рублей. Такой бюджет позволит купить объект площадью 50 квадратных метров в Курортном районе. В Ленобласти студия с самой высокой ценой обойдется дешевле — в 6,91 миллиона рублей. За такую сумму продается лот в 35,1 «квадрата» во Всеволожском районе.

Ранее в мае в компании «Метриум» назвали стоимость самой дешевой новостройки в Москве. Наиболее доступный объект в столице продается за 3,9 миллиона рублей.