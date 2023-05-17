Названа стоимость самой дешевой новостройки в Москве

«Метриум»: самая дешевая новостройка в Москве стоит 3,9 миллиона рублей

Самые дешевые апартаменты на первичном рынке Москвы можно приобрести за 3,9 миллиона рублей. Стоимость наиболее доступной новостройки в столице назвали эксперты «Метриум», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Речь идет о студии площадью 20,6 квадратного метра в апарт-комплексе недалеко от станции метро «Алтуфьево». Второе место в рейтинге самого дешевого первичного жилья Москвы заняла студия площадью 19,7 «квадрата» за четыре миллиона рублей, а третье — студия в 20,2 «квадрата» за 4,5 миллиона.

Наиболее дорогое жилье на столичном рынке новостроек оценивается в 115,2 миллиона рублей. За эту сумму можно приобрети пентхаус площадью 203,8 квадратного метра. Вторыми по стоимости стали апартаменты площадью 227,3 «квадрата» за 54,6 миллиона рублей. Тройку лидеров замкнула квартира в 129,9 «квадрата» за 44,8 миллиона.

Ранее сервис «Домклик» определил российские регионы, в которых сильнее всего подорожали новостройки. Первое место заняла Ростовская область, где стоимость квадратного метра за месяц увеличилась на 3,4 процента.