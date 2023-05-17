Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:23, 17 мая 2023Среда обитания

Названа стоимость самой дешевой новостройки в Москве

«Метриум»: самая дешевая новостройка в Москве стоит 3,9 миллиона рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Самые дешевые апартаменты на первичном рынке Москвы можно приобрести за 3,9 миллиона рублей. Стоимость наиболее доступной новостройки в столице назвали эксперты «Метриум», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Речь идет о студии площадью 20,6 квадратного метра в апарт-комплексе недалеко от станции метро «Алтуфьево». Второе место в рейтинге самого дешевого первичного жилья Москвы заняла студия площадью 19,7 «квадрата» за четыре миллиона рублей, а третье — студия в 20,2 «квадрата» за 4,5 миллиона.

Наиболее дорогое жилье на столичном рынке новостроек оценивается в 115,2 миллиона рублей. За эту сумму можно приобрети пентхаус площадью 203,8 квадратного метра. Вторыми по стоимости стали апартаменты площадью 227,3 «квадрата» за 54,6 миллиона рублей. Тройку лидеров замкнула квартира в 129,9 «квадрата» за 44,8 миллиона.

Ранее сервис «Домклик» определил российские регионы, в которых сильнее всего подорожали новостройки. Первое место заняла Ростовская область, где стоимость квадратного метра за месяц увеличилась на 3,4 процента.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Глава центра «Вектор» уволен в связи с утратой доверия. Причиной мог стать роман с подчиненной
Генсек ООН раскрыл содержание переданного через Лаврова письма Путину
Мужчина убил москвичку во время поиска закладки с наркотиком в лесу
Россиянин вывез супругу в лес и выстрелил ей в голову из ружья
Россияне массово устремились на отдых в санатории
Назван самый популярный тип квартир в Турции у россиян
Apple обвинила в краже технологий бывшего сотрудника
Власти опровергли сообщения об обстреле российского региона из танка
Врач предупредил об опасности сдерживания чихания
Третий лучший бомбардир сезона в АПЛ отстранен от футбола за ставки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.