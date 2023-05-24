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11:02, 24 мая 2023Путешествия

В Роскачестве раскрыли лучшее время для покупки авиабилетов

В Роскачестве назвали ночное время лучшим для покупки авиабилетов

Фото: Unsplash

Покупка авиабилетов ночью может стоить россиянам дешевле, чем днем. Лучшее время для приобретения билетов на самолет в интервью ТАСС раскрыла замглавы Роскачества Елена Саратцева.

Представительница организации отметила, что в ходе исследования российских сервисов по бронированию авиабилетов были развенчаны некоторые мифы. По ее словам, специалисты также оценивали, какие скидки предоставляются при приобретении их ночью и днем. «Этот "миф" был подтвержден: покупка билетов в ночное время в общем может стоить покупателю дешевле, чем покупка авиабилетов днем», — добавила эксперт.

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Кроме того, Саратцева сообщила, что лучшими сервисами по бронированию билетов на самолет названы Aviasales, «Яндекс» и Ozon. «Что касается безопасности персональных данных и полноты информации, один из сервисов — "Купи билет" — не предоставлял потребителю информацию об условиях возврата денежных средств при покупке авиабилетов, что отмечено как недостаток», — подчеркнула она.

Ранее в мае глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что количество авиаперелетов по России летом 2023 года вырастет не менее чем на пять процентов, при этом цена на авиабилеты вырастет на десять процентов по сравнению с прошлым годом. Министр также сообщил о росте стоимости проживания в отелях примерно на восемь процентов.

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Фариза Бацазова
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