Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
21:59, 2 мая 2023Путешествия

В России спрогнозировали рост стоимости авиабилетов

Минэкономразвития: стоимость авиаперелетов по России летом 2023-го увеличится на 10%
СюжетВизы в Европу:

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что количество авиаперелетов по России летом 2023 года вырастет не менее чем на пять процентов, при этом цена на авиабилеты вырастет на десять процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС.

Министр также сообщил о росте стоимости проживания в отелях примерно на восемь процентов. При этом он подчеркнул, что динамика роста цен будет сильно различаться по регионам. Глава ведомства также добавил, что цены на проживание во многом удалось сдержать за счет решения об отмене НДС для гостиниц, которое было принято в 2022 году.

По словам Решетникова, турпоток, как ожидается, составит не менее семи миллионов человек.

Ранее россиянам назвали страны, доступные для отдыха в летний период без необходимости оформлять загранпаспорта или визы. Так, в список безвизовых государств для пляжного отдыха входят Абхазия, Албания, Аргентина, Бразилия, Внесуэла, Вьетнам, Грузия, Доминикана, Египет, Израиль, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Таиланд, Турция, Филиппины, Черногория и другие страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Брянской области подорвали железнодорожные пути
Названа причина схода с рельсов грузового поезда в Брянской области
В США рассказали о тестировании боевых беспилотников
В Литве зафиксировали отрицательные значения ВВП
Стало известно о решении ПСЖ отстранить Месси от тренировок на две недели
54-летняя Светлана Бондарчук опубликовал видео в купальнике
В России спрогнозировали рост стоимости авиабилетов
Пациентка выпала из машины скорой помощи и умерла
В России заявили об успешном председательстве в Совбезе ООН
Сомнолог назвала неочевидное средство для борьбы с тревогой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.