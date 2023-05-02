В России спрогнозировали рост стоимости авиабилетов

Минэкономразвития: стоимость авиаперелетов по России летом 2023-го увеличится на 10%

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что количество авиаперелетов по России летом 2023 года вырастет не менее чем на пять процентов, при этом цена на авиабилеты вырастет на десять процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС.

Министр также сообщил о росте стоимости проживания в отелях примерно на восемь процентов. При этом он подчеркнул, что динамика роста цен будет сильно различаться по регионам. Глава ведомства также добавил, что цены на проживание во многом удалось сдержать за счет решения об отмене НДС для гостиниц, которое было принято в 2022 году.

По словам Решетникова, турпоток, как ожидается, составит не менее семи миллионов человек.

Ранее россиянам назвали страны, доступные для отдыха в летний период без необходимости оформлять загранпаспорта или визы. Так, в список безвизовых государств для пляжного отдыха входят Абхазия, Албания, Аргентина, Бразилия, Внесуэла, Вьетнам, Грузия, Доминикана, Египет, Израиль, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Таиланд, Турция, Филиппины, Черногория и другие страны.