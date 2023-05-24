Вероятность вторжения Польши в Белоруссию оценили

Доцент Трухачев: прямого вторжения Польши в Белоруссию не будет, но возможны иные сценарии

Доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ, эксперт РСМД Вадим Трухачев оценил вероятность прямого вторжения Польши в Белоруссию. Он отметил, что непосредственно этого шага не будет, но возможны иные сценарии, передает РИА Новости.

«События могут развиваться таким образом, что топливом для "цветной революции" будут белорусские граждане, в основном из числа католиков, которые ориентированы на Польшу», — выразил мнение эксперт.

Трухачев добавил, что подобные заявления могут быть связаны с грядущими выборами в польский парламент, чтобы подогреть патриотические и русофобские настроения внутри страны.

Он подчеркнул, что Россия должна будет выступить в защиту Белоруссии в случае вторжения Польши, хотя такой сценарий маловероятен.

Эксперт также призвал создавать привлекательный образ России для белорусов, чтобы предотвратить возможность «цветной революции».

Ранее бывший замминистра национальной обороны Польши, генерал Вальдемар Скшипчак предрек переворот в Белоруссии. Он уточнил, что речь идет о вооруженном перевороте, и добавил, что необходимо быть готовыми поддержать войска, которые будут вести операцию против президента страны Александра Лукашенко.

