На Украине заочно предъявили обвинения гендиректору «Уральских авиалиний»

СБУ заочно предъявила обвинения гендиректору «Уральских авиалиний» Скуратову

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения гендиректору авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергею Скуратову. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По версии украинских спецслужб, Скуратов предоставлял гражданские самолеты для переброски российских войск на Украину. Ему предъявлены обвинения по части 5 статьи 27 и части 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны»).

Гендиректору «Уральских авиалиний» грозит до 15 лет тюрьмы, отмечают в СБУ.

Ранее на Украине возбудили уголовное дело в отношении командира 11-го армейского корпуса Сухопутных и береговых войск Балтийского флота Военно-морского флота (ВМФ) России генерал-лейтенанта Андрея Рузинского. Его обвинили в прорыве государственной границы республики.