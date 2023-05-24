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17:05, 24 мая 2023Бывший СССР

На Украине заочно предъявили обвинения гендиректору «Уральских авиалиний»

СБУ заочно предъявила обвинения гендиректору «Уральских авиалиний» Скуратову

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения гендиректору авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергею Скуратову. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По версии украинских спецслужб, Скуратов предоставлял гражданские самолеты для переброски российских войск на Украину. Ему предъявлены обвинения по части 5 статьи 27 и части 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны»).

Гендиректору «Уральских авиалиний» грозит до 15 лет тюрьмы, отмечают в СБУ.

Ранее на Украине возбудили уголовное дело в отношении командира 11-го армейского корпуса Сухопутных и береговых войск Балтийского флота Военно-морского флота (ВМФ) России генерал-лейтенанта Андрея Рузинского. Его обвинили в прорыве государственной границы республики.

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Алевтина Запольская
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