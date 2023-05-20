На Украине возбудили дело в отношении генерал-лейтенанта Балтийского флота ВМФ

СБУ возбудила дело в отношении генерал-лейтенанта Балтийского флота ВМФ России Рузинского

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело в отношении командира 11-го армейского корпуса Сухопутных и береговых войск Балтийского флота Военно-морского флота (ВМФ) России генерал-лейтенанта Андрея Рузинского. Ему предъявили обвинение в «прорыве» государственной границы, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

«Он отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск на прорыв государственной границы Украины для захвата Харьковской области», — заявили в СБУ.

Ранее СБ Украины заочно предъявила обвинения 170 российским сенаторам, которые в феврале 2022 года поддержали ратификацию договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Донецкой народной республикой (ДНР), а позже признали законным присоединение ДНР, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, СБУ обвинила в коллаборационизме 11 педагогов из ДНР. По версии следствия, они содействовали установлению российской системы образования в регионе.