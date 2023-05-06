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11:25, 6 мая 2023Бывший СССР

СБУ заочно предъявила обвинения российским сенаторам

СБУ предъявила обвинения 170 российским сенаторам

Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российским сенаторам. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Обвинение затронуло 170 сенаторов, которые в феврале 2022 года поддержали ратификацию договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Донецкой народной республикой (ДНР), а в декабре признали законным присоединение ДНР, Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.

Уголовное дело против сенаторов заведено по статьям о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. На территории Украины им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее СБУ обвинила в коллаборационизме 11 педагогов из ДНР за их содействие в установлении российской системы образования в регионе.

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Варвара Кошечкина
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