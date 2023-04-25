На Украине обвинили в коллаборационизме 11 преподавателей из ДНР

СБУ обвинила 11 педагогов ДНР в коллаборационизме за работу в системе образования России

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в коллаборационизме 11 педагогов из Донецкой народной республики (ДНР) за их содействие в установлении российской системы образования в регионе. Об этом украинское ведомство, не назвав имен, сообщило в Telegram.

В частности, СБУ обвинила директора одной из школ Новоазовского района, которая призывала выпускников поступать в российские университеты.

За поддержку России в коллаборационизме обвинили и заместителя директора школы №26 в Мариуполе. Как утверждают в СБУ, она посодействовала уничтожению украинских учебников.