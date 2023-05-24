Россиянка избила и оттаскала за волосы гулявшую у подъезда девушку с младенцем

E1.ru: жительница Урала избила и оттаскала за волосы гулявшую у дома девушку с младенцем

Жительница города Реж Свердловской области избила и оттаскала за волосы 27-летнюю девушку, которая гуляла у подъезда дома с младенцем в коляске. Об этом сообщает портал E1.ru.

По словам пострадавшей россиянки, соседка напала на нее беспричинно. 40-летняя жительница Урала начала кричать на молодую мать и толкала коляску с ребенком. Она требовала у девушки паспорт.

«Я ее просила остановиться, говорила, что у меня ребенок на руках, но женщина схватила меня за волосы и повалила на землю. Я закрыла собой ребенка, а женщина продолжила бить меня», — поделилась пострадавшая.

Девушка уточнила, что за нее вступились прохожие и помогли угомонить обидчицу. На место вызвали сотрудников полиции, однако соседка отказалась объясняться и не пустила оперативников к себе в квартиру.

Полиция организовала проверку. Молодая мать у врача зафиксировала полученные ссадины. Ее направили на судмедэкспертизу.

В апреле сообщалось, что в Нижнем Новгороде женщина избила ногами чужого ребенка. Заявлений в полицию от семьи пострадавшего не поступало, но правоохранители все же организовали проверку.