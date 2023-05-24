США высказались об использовании ВСУ американской техники в Белгородской области

Госдеп: США не пришли к заключению, применяли ли ВСУ американскую технику под Белгородом

Власти США пока не пришли к заключению о том, использовали ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) американскую технику для диверсий в Белгородской области. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, передает ТАСС.

По словам представителя Госдепа, до Вашингтона донесли сообщения о том, что украинские диверсанты применяли вооружения, переданные США, для атак в Белгородской области. «Мы ясно дали понять, что не поддерживаем использование американских вооружений для атак на территории России. Мы изучаем эти сообщения, но пока не пришли к какому-либо заключению», — уточнил он.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби также заявил, что США выступают против использования переданного Украине вооружения в атаках на территории России. Он подчеркнул, что Вашингтон изучает данные о действиях диверсантов.